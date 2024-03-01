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لبنان

يوهمون الشخص ببيعه العملات الرقمية.. تحذير من شبكة إجرامية تسلب الأموال عبر الواتساب!

Lebanon 24
01-03-2024 | 05:25
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حذّرت قوى الأمن المواطنين من الوقوع بفخّ شبكة إجرامية تقوم بأعمال احتيالية فيما خصّ العملات تداول العملات الرقمية.
 
وببيان صادر عنها أشار شعبة العلاقات العامة بأنّه" وقع عدد من الأشخاص في الآونة الأخيرة ضحية شبكة إجرامية تقوم بأعمال احتيالية في مجال العملات الرقمية عن طريق التواصل معهم عبر تطبيقي WhatsApp" و"Telegram"، وايهامهم ببيعهم عملات رقمية من نوع "USDT"، ثم يتم تحديد موعد فيقومون بسلب الأموال منهم دون ارسال أي عملات رقمية".   
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وأضاف البيان:"  لذلك، تُحذِّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين عدم الانجرار وراء المناورات الاحتيالية لتلك العصابات، كي لا يكونوا عرضة للسّلب أو تعريض حياتهم للخطر، وتطلب بناء على اشارة القضاء المختص، من الذين وقعوا ضحية عمليات مماثلة الاتّصال بشعبة المعلومات على الخط الساخن: /1788/، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
المصدر: قوى الأمن الداخلي
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