Advertisement

لبنان

هذه آخر رسالة تلقاها "حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-03-2024 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1170209-638448942505767274.jpg
Doc-P-1170209-638448942505767274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم انشغاله في معارك الجنوب ضدّ العدو الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول الماضي، تلقّى "حزب الله" سلسلة رسائل سياسية جديدة مباشرة وغير مباشرة من "حُلفاء" مقرّبين منه جداً أو على صلة "جيدة" به، مفادها إنّ "الإنقلاب" الذي جاء من قبل "التيار الوطني الحر" عليه في ظل "ذروة الإشتباك" مع إسرائيل، يُعتبر "مصيرياً" جداً ولا يجب أن يمر مرور الكرام في أي استحقاق مقبل.
Advertisement

مصادر سياسيّة مطلعة على أجواء "الثنائي الشيعي" تقول إنّ المواقف التي يحملها "التيار" من الحزب تُعتبر تأكيداً على أنّ الأمور وصلت إلى حدّها في العلاقات، في حين أنّ عملية "إعادة الترميم" قد تُعد صعبة في الوقت الراهن.
وبحسب المصادر، فإنّ الحزب حالياً لا يريد مناقشة أي أمر يتعلق بـ"التيار" ولا بمواقفه ولا بأي شي يرتبط به، لأن "فعلياً مش فاضيلو"، وأضافت: "الرسائل المباشرة بهذا الشأن، أي المرتبطة بالتيار وبالعلاقة معه، ستصدرُ عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على الأغلب، وطبعاً لن يكون هناك وقتٌ لذلك الآن".

كذلك، لفتت المصادر إلى أنّ علاقة لجنة التنسيق بين الحزب و "الوطني الحر" قد تشهدُ حالياً سلسلة من "التذبذبات"، وتقول المعلومات إنه لا إجتماعات حصلت في الآونة الأخيرة وقد تكون العلاقات بين الحزب و "التيار" مقتصرة على "التواصل المناطقي" لا أكثر ولا أقل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:56 | 2024-03-01
06:48 | 2024-03-01
06:38 | 2024-03-01
06:36 | 2024-03-01
06:31 | 2024-03-01
06:29 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24