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لبنان

ماذا يدور في أوساط "قوى الأمن"؟

Lebanon 24
01-03-2024 | 06:15
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تتلقى أوساط "قوى الأمن الداخلي" حالياً تساؤلات بشأن خطوة تطويع عناصر إضافية لصالح المديرية، وتحديداً من دورة العام 2018 - 2019 التي تم تجميدها منذ ذلك الوقت.
وبحسب المعلومات، فقد نص قرار سابق من مجلس الوزراء على هذا الأمر، لكن حتى الآن ما من شيء محسوم بشأن المتطوعين السابقين، باعتبار أن ظروف الكثيرين منهم قد تبدلت، فمنهم من لا يستوفي الشروط المطلوبة، فيما من الممكن أن يكون جزء كبير منهم قد غادر البلاد أو التحق بأعمالٍ خاصة به. 
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ومن المُفترض أن تظهر توضيحات جديدة بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة ليُبنى على الشيء مُقتضاه.

لبنان

خاص

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