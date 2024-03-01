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لبنان

حريق في منزل بسبب الفحم!

Lebanon 24
01-03-2024 | 06:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إندلاع حريق داخل شقة سكنية، في شارع الغرباء في منطقة الزاهرية.

وبحسب المعلومات، فإنّ الحريق سببه إشتعال فحم على الشرفة الخارجيّة.

وعمل الدفاع المدني وفوج الاطفاء على إخماد الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديّات.
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الزاهرية

حريق

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