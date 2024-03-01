عن "حرب لبنان".. هذا ما كشفهُ مركزٌ أميركيّ!

قالت مديرة مركز "كارينغي للشرق الأوسط" مهى يحيى إنّ السبب وراء عدم تحول الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل إلى معركة شاملة وكبرى، هو أن إستجابة الحزب وإيران إزاء ما حصل على صعيد غزة ظلت هادئة، كما أنه لم يتم اتباع قواعد الإشتباك التي كان يتم الركون إليها في الماضي مع إسرائيل.

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وفي حديثٍ عبر شبكة "CNN" الأميركيّة، قالت يحيى إنّ الإيرانيين و"حزب الله" لا يريدون صراعاً كبيراً، مشيرة إلى أن ذلك يرتبط بـ"مصالحهم الخاصة"، وأردفت: "إن قادة طهران والحزب يدركون أن صراعاً كبيراً من وجهة نظر إيران ستلحق الضرر فعلياً بأصول أمضوا العقود الـ4 الماضية في بنائها".

وتابعت: "توقعاتي تقول إنه حتى يتم التوقيع على وقف إطلاق النار في غزة أو نوع من وقف الأعمال العدائية، سنشهد تكثيفاً للتفجيرات في لبنان".



كذلك، لفتت يحيى إلى أن "إسرائيل ترى في استمرار العمليات ضد لبنان فرصة للقضاء على العديد من عناصر حزب الله ومواقعه". (CNN)