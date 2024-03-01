Advertisement

لبنان

بعد خبر الإعتداء على أحد مشايخ بلدة إبل السقي.. بيان توضيحي للإشتراكي

Lebanon 24
01-03-2024 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1170225-638448965215104615.jpeg
Doc-P-1170225-638448965215104615.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الجماعة الإسلامية والحزب التقدمي الإشتراكي بيان نفيا فيه حصول أي إشكال بين الجماعة وأهالي البلدة.
وجاء في البيان : "نشرت جريدة "نداء الوطن" كما تناقلت بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً لا يمت إلى الحقيقة بصلة تحت عنوان (إبل السقي تتصدى لمسلحين وصواريخهم)، ويزعم أن عناصر من الجماعة الإسلامية اعتدوا على احد مشايخ البلدة اثناء إعدادهم لصلية صواريخ تجاه العدو الصهيوني.
Advertisement

ونؤكد نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي والجماعة الإسلامية في منطقة حاصبيا ومرجعيون أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً، وندعو كل وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر الأخبار وعدم الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة.

ولأجل ذلك عُقد لقاء مشترك في منزل الشيخ غالب فرج في البلدة، وبحضور ممثل شيخ العقل في منطقة حاصبيا الشيخ وسام سليقا، مسؤول الحزب التقدمي في حاصبيا سامر الكاخي، مختار بلدة إبل السقي ومشايخ وفاعليات البلدة، وبحضور قيادة الجماعة الإسلامية في المنطقة، جرى خلاله التأكيد على العلاقات الوطنية الجيدة والطيبة التي تربط ابناء المنطقة بكل طوائفهم ومذاهبهم، مؤكدين تصديهم لكل المحاولات الرامية إلى ضرب الوحدة الوطنية التي تجلت في التصدي للعدوان الصهيوني على لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:27 | 2024-03-01
09:26 | 2024-03-01
09:09 | 2024-03-01
08:57 | 2024-03-01
08:55 | 2024-03-01
08:43 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24