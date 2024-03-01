بو حبيب: أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية

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أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أن "الحكومة تتشاور مع حزب الله، والتشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائي".وفي حديث لـ"الجزيرة"، قال بو حبيب: "مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا".وتابع قائلاً: "أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية".وأضاف: "نريد سلاما على الحدود ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا"، لافتاً إلى أن "ما يهم إسرائيل عودة السكان إلى المناطق التي نزحوا منها في الشمال".