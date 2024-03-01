بو حبيب: أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية

أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أن "الحكومة تتشاور مع حزب الله، والتشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائي".
وفي حديث لـ"الجزيرة"، قال بو حبيب: "مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا".
وتابع قائلاً: "أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية".
وأضاف: "نريد سلاما على الحدود ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا"، لافتاً إلى أن "ما يهم إسرائيل عودة السكان إلى المناطق التي نزحوا منها في الشمال".
وأردف قائلاً: "نريد حلا كاملا مع إسرائيل على موضوع الحدود بيننا".
وتابع بو حبيب قائلأً: "الفرنسيون طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن " حزب الله والحوثيين أعلنوا أنهم سيوقفون الهجمات إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة".