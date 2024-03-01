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لبنان

بو حبيب: أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية

Lebanon 24
01-03-2024 | 06:31
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أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أن "الحكومة تتشاور مع حزب الله، والتشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائي". 

وفي حديث لـ"الجزيرة"، قال بو حبيب: "مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا". 
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وتابع قائلاً: "أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية". 

وأضاف: "نريد سلاما على الحدود ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا"، لافتاً إلى أن "ما يهم إسرائيل عودة السكان إلى المناطق التي نزحوا منها في الشمال". 
 
وأردف قائلاً: "نريد حلا كاملا مع إسرائيل على موضوع الحدود بيننا". 
 
وتابع بو حبيب قائلأً: "الفرنسيون طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل". 
 
وأشار إلى أن " حزب الله والحوثيين أعلنوا أنهم سيوقفون الهجمات إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة". 
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