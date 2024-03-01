خريس: حركة "أمل" كانت وما زالت بالمرصاد

Advertisement

وضعت قيادة حركة "أمل" لمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة حسينية معركة واستشهاد قادة المقاومة في الحركة محمد سعد وخليل جرادي وإخوانهما، أكاليل ورد على أضرحة الشهداء في بلدة معركة، في حضور عضو المكتب السياسي للحركة النائب علي خريس، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي إسماعيل وعوائل الشهداء وأعضاء قيادة الإقليم وقيادات حركية ولجان الشعب في المنطقة الرابعة وفاعليات بلدية واختيارية وإجتماعية وأهالي البلدة والجوار.وإستذكر النائب خريس "تضحيات الشهداء وبطولات القادة الذين نتعلم منهم التضحية والفداء في وجه عدو غاشم"، وقال: "العدو الصهيوني خرج مهزوما من أرضنا بلا قيد أو شرط، بعد أن كان يخطط للقضاء على المقاومة"، وأعلن أننا "في صلب هذا الصراع مع العدو الصهيوني من خلال فكر هذه المقاومة، ونقول أن حركة "أمل" كانت وما زالت بالمرصاد لأي اعتداء على أرضنا".ورأى أننا "في صراع وجودي مع هذا العدو والتعامل معه حرام مهما كلفنا ذلك من ثمن، وهو عدو لكل لبنان ولكل الشعب اللبناني بكل طوائفه وأحزابه"، وأكد أن "حركة أمل متواجدة في كل المناطق والقرى، خصوصا في المواقع الأمامية لمواجهة أي اعتداء بري على وطننا. هكذا تعلمنا من الإمام الحسين وإمام الوطن السيد موسى الصدر".وختم محييا "المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الذين يسطرون بطولات ضد الغطرسة الاسرائيلية. فكما اتكلنا في لبنان على الله ومشروعنا وخطنا وعقيدتنا وشعبنا ومقاومتنا، كذلك أيها المقاومون عليكم الاتكال على أنفسكم لمواجهة هذا العدو وإجرامه".