شارع مٌقفل أمام المواطنين غداً.. هذا ما سيشهده

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامـة مـا يلــي:بتاريخ 2-3-2024، وبمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد معروف سعد، سيتم منع مرور السيارات في شارع رياض الصلح / صيدا على المسلكين الشرقي والغربي من دوار الراهبات حتى ساحة النجمة، وذلك من الساعة 6,00 صباحاً حتى الساعة 12,00 من التاريخ المذكور.يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.