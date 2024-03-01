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لبنان

شارع مٌقفل أمام المواطنين غداً.. هذا ما سيشهده

Lebanon 24
01-03-2024 | 06:36
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامـة مـا يلــي:

بتاريخ 2-3-2024، وبمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد معروف سعد، سيتم منع مرور السيارات في شارع رياض الصلح / صيدا على المسلكين الشرقي والغربي من دوار الراهبات حتى ساحة النجمة، وذلك من الساعة 6,00 صباحاً حتى الساعة 12,00 من التاريخ المذكور.
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 يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.
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