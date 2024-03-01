خبر مهمّ... هل سيحصل الموظفون على رواتبهم؟

افادت معلومات لـ"الجديد" ان موظفي وزارة المالية رفضوا انجاز معاملات صرف رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، رغم اقرار المساعدات الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء حيث يطالب موظفو المالية باستمرار تخصيصهم بحوافز خاصة اضافية من سلفة الخزينة المُقرة عام 2023 والتي تنتهي في نيسان 2024.

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