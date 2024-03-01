Advertisement

لبنان

على الأوتوستراد... إطلاق نار على نادٍ رياضيّ

Lebanon 24
01-03-2024 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1170247-638448990569119713.jpg
Doc-P-1170247-638448990569119713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على نادٍ رياضيّ، ليل أمس، على أوتوستراد مجدليا - زغرتا.

 
واقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الحدث" عن وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي وإطلاق نار غرب خان يونس جنوبي غزة
lebanon 24
01/03/2024 16:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... إشتباك مسلّح بين شبان من 3 عائلات (فيديو)
lebanon 24
01/03/2024 16:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية إطلاق نار جنوب نابلس.. وأنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين(صورة)
lebanon 24
01/03/2024 16:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار بشكل كثيف من قبل دبابات الاحتلال في محيط جامعة الأقصى غرب خانيوس
lebanon 24
01/03/2024 16:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24

مجدليا

إطلاق نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:27 | 2024-03-01
09:26 | 2024-03-01
09:09 | 2024-03-01
08:57 | 2024-03-01
08:55 | 2024-03-01
08:43 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24