الإصابات عديدة... حادث سير مروّع شاهدوا هذه الصور

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع بين سيارة و"فان" لنقل الركاب، على طريق عام عاصون - سير في الضنية.

وأُصيب عدّة أشخاص في الحادث، وجرى نقلهم إلى المستشفى.