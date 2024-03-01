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لبنان

الإصابات عديدة... حادث سير مروّع شاهدوا هذه الصور

Lebanon 24
01-03-2024 | 07:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع بين سيارة و"فان" لنقل الركاب، على طريق عام عاصون - سير في الضنية.
 
 
وأُصيب عدّة أشخاص في الحادث، وجرى نقلهم إلى المستشفى.
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حادث سير

عاصون

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