تنبيه عاجل للمواطنين... إحذروا الحجز أو شراء تذاكر السفر من هذا الموقع

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي:

تنبّه المديرية العامة للأمن العام المواطنين من قيامهم بحجز وشراء تذاكر سفر عبر المصادر المفتوحة خاصة من خلال موقع http://kiwi.com ، إذ تبين أنه من داخل فلسطين المحتلة.