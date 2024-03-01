Advertisement

لبنان

تنبيه عاجل للمواطنين... إحذروا الحجز أو شراء تذاكر السفر من هذا الموقع

Lebanon 24
01-03-2024 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1170270-638449027835523321.jpg
Doc-P-1170270-638449027835523321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي:
تنبّه المديرية العامة للأمن العام المواطنين من قيامهم بحجز وشراء تذاكر سفر عبر المصادر المفتوحة خاصة من خلال موقع http://kiwi.com ، إذ تبين أنه من داخل فلسطين المحتلة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
ميلان وبنفيكا يحجزان بطاقات ثمن النهائي
lebanon 24
01/03/2024 16:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يتمسك بالوساطة الأميركية لتطبيق الـ1701 وباريس تتوخّى حجز مقعدها في التسوية
lebanon 24
01/03/2024 16:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حجز الدراجات النارية في الميناء... ما السبب؟
lebanon 24
01/03/2024 16:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يُثير بلبلة.. حجز التذاكر بالدولار!
lebanon 24
01/03/2024 16:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الامن العام

حجز

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:27 | 2024-03-01
09:26 | 2024-03-01
09:09 | 2024-03-01
08:57 | 2024-03-01
08:55 | 2024-03-01
08:43 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24