وزير الزراعة بشأن تنظيم العمالة السورية: سيتم وضع خطة واضحة المعالم

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن وفدا من منظمة العمل الدولية "ILO" برئاسة المديرة الإقليمية للدول العربية في المنظمة الدكتورة ربا جرادات، وتم البحث في مختلف المشاريع المشتركة بين الوزارة والمنظمة، المشروع الاخضر والتعاونيات والارشاد الزراعي، وتم التطرق الى عملية تنظيم العمالة السورية في القطاع الزراعي اللبناني.واكد الحاج حسن ان "هذا جهد جاري العمل عليه بالتنسيق مع وزير العمل مصطفى بيرم، وسيصار الى اجتماعات لاحقة لوضع خطة واضحة المعالم في ما خص العمالة الاجنبية على الاراضي اللبنانية في القطاع الزراعي"، وثمن "جهد منظمة العمل الدولية الفاعل في لبنان ودورها المتميز".ووضع الحاج حسن الوفد في ما آلت اليه الامور "نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المعادية والمستمرة على لبنان وخصوصا قصف الحقول الزراعية والاحراج بالفوسفور الابيض المحرم دولياً، وحجم الضرر الكبير الذي حصل في الثروتين النباتية والحرجية وايضا الثروة الحيوانية، والذي الحق بتأثيرات كبيرة على الاقتصاد اللبناني".(الوكالة الوطنية للإعلام)