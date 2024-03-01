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لبنان
إليان أنطوان الحتّي مفقودة منذ 3 أيّام... هل تعرفون عنها شيئاً؟
Lebanon 24
01-03-2024
|
08:43
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
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إليان أنطوان الحتّي (من مواليد عام 2007، لبنانيّة)
التي غادرت، بتاريخ 27-2-2024، منزل ذويها الكائن في محلّة برج حمّود، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج حمّود في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 244431-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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