زحمة سير خانقة على تقاطع النهر باتجاه الكارنتينا وبرج حمود.. إليكم السبب

يشهد تقاطع النهر باتجاه الكارنتينا وبرج حمود زحمة سير خانقة بسبب توقف السير على الاشارة.

وأفادت المعلومات عن وجود سيارة إطفاء في المحلة، يعيق السير توجهها الى الحريق.