Advertisement

لبنان

زحمة سير خانقة على تقاطع النهر باتجاه الكارنتينا وبرج حمود.. إليكم السبب

Lebanon 24
01-03-2024 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1170295-638449064447172858.jpg
Doc-P-1170295-638449064447172858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهد تقاطع النهر باتجاه الكارنتينا وبرج حمود زحمة سير خانقة بسبب توقف السير على الاشارة.
 
وأفادت المعلومات عن وجود سيارة إطفاء في المحلة، يعيق السير توجهها الى الحريق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زحمة سير خانقة والسير شبه متوقف من اوتوستراد طبرجا وصولاً الى جونية حتى ذوق مكايل (صوت لبنان)
lebanon 24
01/03/2024 18:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مطعم لبنانيّ تسبّب بزحمة سير خانقة... لماذا تهافت المواطنون إليه صباح اليوم؟
lebanon 24
01/03/2024 18:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة في وسط بيروت بسبب اقفال العسكريين المتقاعدين جميع الطرق المؤدية الى السرايا
lebanon 24
01/03/2024 18:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربيّ الإسرائيلي أغار على أطراف بيت ليف - وادي مظلم بالتزامن مع قصف مدفعي على أطراف راميا -عيتا الشعب
lebanon 24
01/03/2024 18:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24

زحمة سير

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2024-03-01
10:38 | 2024-03-01
10:28 | 2024-03-01
10:25 | 2024-03-01
10:04 | 2024-03-01
09:42 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24