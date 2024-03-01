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لبنان
زحمة سير خانقة على تقاطع النهر باتجاه الكارنتينا وبرج حمود.. إليكم السبب
Lebanon 24
01-03-2024
|
09:09
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يشهد تقاطع النهر باتجاه الكارنتينا وبرج حمود زحمة سير خانقة بسبب توقف السير على الاشارة.
وأفادت المعلومات عن وجود سيارة إطفاء في المحلة، يعيق السير توجهها الى الحريق.
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