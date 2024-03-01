في بلدة جنوبيّة... إنفجار داخل منزل ووفاة اب وطفله

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيلي لم يقصف بلدة المنصوري الجنوبيّة، وإنّما انفجر جسم مشبوه داخل أحد المنازل، ما أدّى إلى وفاة طفل ووالده من آل غانم.

Advertisement