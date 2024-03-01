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لبنان

في بلدة جنوبيّة... إنفجار داخل منزل ووفاة اب وطفله

Lebanon 24
01-03-2024 | 09:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيلي لم يقصف بلدة المنصوري الجنوبيّة، وإنّما انفجر جسم مشبوه داخل أحد المنازل، ما أدّى إلى وفاة طفل ووالده من آل غانم.
 
  
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