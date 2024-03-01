فرار ومطاردة... من أوقفت قوى الأمن قرب حاجزها في ضهر البيدر؟

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

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بتاريخ 29-2-2024 وعلى مسلك البقاع – بيروت، أقدم شخصان كانا على متن فان لنقل الركاب على الترجل منه والفرار قبل وصولهما الى حاجز ضهر البيدر.على الفور، قامت العناصر بمطاردتهما وتمكنت من إلقاء القبض على أحدهما ويدعى:ب. أ. (مواليد عام 1999، سوري)ضُبط بحوزته حقيبة بتفتيشها عثر في داخلها على حوالى /1,3/ كلغ من المواد المخدرة، عبارة عن:/150/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين./55/ علبة بلاستيكية بأحجام مختلفة تحتوي على مادة الكوكايين./16/ كيسا من مادة الماريجوانا./15/ كيسا يحتوي على مادة حشيشة الكيف./6/ أكياس بداخلها مادة الكوكايين.أودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.