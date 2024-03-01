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لبنان
فرار ومطاردة... من أوقفت قوى الأمن قرب حاجزها في ضهر البيدر؟
Lebanon 24
01-03-2024
|
10:28
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:
بتاريخ 29-2-2024 وعلى مسلك البقاع – بيروت، أقدم شخصان كانا على متن فان لنقل الركاب على الترجل منه والفرار قبل وصولهما الى حاجز ضهر البيدر.
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على الفور، قامت العناصر بمطاردتهما وتمكنت من إلقاء القبض على أحدهما ويدعى:
ب. أ. (مواليد عام 1999، سوري)
ضُبط بحوزته حقيبة بتفتيشها عثر في داخلها على حوالى /1,3/ كلغ من المواد المخدرة، عبارة عن:
/150/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين.
/55/ علبة بلاستيكية بأحجام مختلفة تحتوي على مادة الكوكايين.
/16/ كيسا من مادة الماريجوانا.
/15/ كيسا يحتوي على مادة حشيشة الكيف.
/6/ أكياس بداخلها مادة الكوكايين.
أودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
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