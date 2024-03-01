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لبنان

بطائرة مسيّرة... "حزب الله" استهدف مجموعة من الجنود الإسرائيليين

Lebanon 24
01-03-2024 | 10:38
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف بمسيّرة مجموعة من الجنود الإسرائيليين كانت ستتمركز في مستوطنة معيان باروخ، وحقق إصابة مباشرة".
 
 
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