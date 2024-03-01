بحضور وزير الرياضة.. السفارة الفرنسية نظمت "سباق بدل" حول العالم في بيروت

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نظّمت وزارة الخارجية الفرنسية واللجنة المنظمة للأولمبياد "سباق بدل" حول العالم بالتعاون مع السفارات والقنصليات الفرنسية في 133 دولة في أنحاء العالم لكل دولة في القارات الخمس، ومن بينها باحة "قصر الصنوبر" في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدى 24 ساعة اليوم الجمعة وتحت شعار "أرض الألعاب".تقدّم الحضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورح كلاّس ،السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو ، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ، اركان السفارة الفرنسية، مدير "سبورتس اكاديمي سكول" الدكتور جورج عساف وعدد كبير من رجال الصحافة والاعلام.وأعرب السفير الفرنسي عن سروره للنشاط الرياضي الذي يشهده "قصر الصنوبر" للسنة الثانية على التوالي، وهو المكان الذي شهد ولادة "لبنان الكبير" عام 1920.وتلاه كلاس بكلمة فيها "من قصر الصنوبر ارفع تحية شكر لفرنسا من خلال سعادة السفير هيرفي ماغرو على تنظيم هذا الحدث الرياضي و الحضاري و الإنساني . أنا اعتز ان لبنان لا يزال مصرا على التألق ، رغم كل الأزمات التي يعيشها و الاعتداءات التي يتعرض لها . في الوقت الذي نحيي هذه المناسبة التي من خلالها سيطل شبابنا على العالم الرياضي، في فرنسا في تموز وآب ليؤكدوا انهم مصممون على بناء حضارة عريقة و ثقافة منفتحة، فإننا نحيي معا نضالات و تضحيات شبابنا في الجنوب دفاعا عن كرامة الارض و الإنسان. وجودنا معكم اليوم هو مناسبة لتأكيد شكرنا لفرنسا لدورها في بناء الجسور بين الشعوب، وعملها من اجل السلام وحماية لبنان من كل الاخطار و إبعاده عن المؤامرات التي تهدد رسالته".ثم قُدّمت القمصان الرياضية الى كبار الحضور والتي تحمل اسم وزير الشباب والرياضة والسفير الفرنسي ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية.