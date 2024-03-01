البزري: آن الأوان لوقفة عربية إسلامية جريئة لدعم شعب غزة

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أضاف: "لقد ملت شعوب العالم من تعابير الاستنكار والشجب، وآن الأوان للمواقف العملية لوقف حمامات الدم والقتل الجماعي لشعب فلسطين. آن الأوان لوقفة عربية، إسلامية وإنسانية جريئة لدعم شعب الصمود، شعب غزة. المجد لهذا الشعب والخلود لشهدائه الأبرار".