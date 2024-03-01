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لبنان

البزري: آن الأوان لوقفة عربية إسلامية جريئة لدعم شعب غزة

Lebanon 24
01-03-2024 | 10:39
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ندّد النائب عبد الرحمن البرزي في بيان، بـ"مجزرة دوار النابلسي الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيليّ بحق أبناء غزة الصامدة"، وقال: "لقد نفذت قواميس اللغات من المفردات المتوحشة واللإنسانية التي يمكن أن يتصف بها ذلك العدو الإسرائيلي الغادر. إنه الطحين المر الذي امتزج بدماء وأشلاء شهداء غزة الأبرار".
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أضاف: "لقد ملت شعوب العالم من تعابير الاستنكار والشجب، وآن الأوان للمواقف العملية لوقف حمامات الدم والقتل الجماعي لشعب فلسطين. آن الأوان لوقفة عربية، إسلامية وإنسانية جريئة لدعم شعب الصمود، شعب غزة. المجد لهذا الشعب والخلود لشهدائه الأبرار".
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