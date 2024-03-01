هذا ما كشف مؤخراً عن عمليات "حزب الله" في شباط

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق خلال شهر شباط الماضي 668 قذيفة صاروخية و91 صاروخاً مضاداً للدروع و21 صاروخاً ثقيلاً.وأفادت بأن "نحو 570 مسكناً في الشمال أُصيبوا بنيران حزب الله في شهر شباط".