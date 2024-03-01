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لبنان

آخر خبر عن جنود "اليونيفيل" الذين دخلوا الضاحية.. ماذا جرى معهم اليوم؟

Lebanon 24
01-03-2024 | 12:01
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ مخابرات الجيش أطلقت سراح المجموعة الهولندية التي تمّ توقيفها في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بإشارة من مفوض الحكومة فادي عقيقي.
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ويوم أمس، دخلت مجموعة من الكتيبة الماليزية إلى الضاحية حيث جرى توقيفها هناك والتحقيق مع طاقمها.
 
وفي بيان لها، أعلنت نائب مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس أرديل، أنّ "آلية تابعة لبعثة حفظ السلام كانت في رحلة لوجستية روتينية إلى بيروت الليلة الماضية انتهى بها الأمر أن وصلت الى طريق غير مخطط له". 
وأضافت: "تم إيقاف السيارة واحتجاز حفظة السلام من قبل أفراد محليين، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد".

وتابعت آرديل: "إننا نؤكد أنه، بالإضافة إلى حرية الحركة داخل منطقة عمليات اليونيفيل، يتمتع حفظة السلام بالحرية والتفويض من الحكومة اللبنانية للتنقل في جميع أنحاء لبنان لأسباب إدارية ولوجستية، وحرية الحركة هذه ضرورية لتنفيذ القرار 1701".
 


 
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