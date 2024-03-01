أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، استهداف موقع رويسات العلم.





وجاء في البيان: "عماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدفنا عند الساعة 06:20 من مساء‎ ‎يوم الجمعة 01-03-2024 موقع ‌‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة". ‏

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