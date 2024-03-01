مكتب فضل الله يُعلن موعد أول أيام شهر رمضان.. إليكم التاريخ

Advertisement

وسأل المكتب الشرعي "الله تعالى مع قدوم شهر البركة والرحمة والمغفرة أن يبارك لأمتنا الإسلامية فيه، ويُفرّج عنا بكشف الغُمة والنصر على الأعداء، وأن يوفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الطاعات والأعمال الصالحة لا سيما تكافل المسلمين في الظروف الراهنة، وأن يختمه علينا بالقبول والمغفرة والرحمة والفرج والنصر، انه أرحم الراحمين".