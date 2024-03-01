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لبنان

مكتب فضل الله يُعلن موعد أول أيام شهر رمضان.. إليكم التاريخ

Lebanon 24
01-03-2024 | 12:17
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أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، في بيان اليوم، أن "يوم الاثنين الواقع فيه 11 آذار، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بناءً على المبنى الفقهي للسيد فضل الله الذي يعتمد  على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية، ويوم الثلاثاء في المناطق التي لا تشترك مع مناطق الرؤية بجزء من الليل (كشرق استراليا ونيوزيلندا)".
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وسأل المكتب الشرعي "الله تعالى مع قدوم شهر البركة والرحمة والمغفرة أن يبارك لأمتنا الإسلامية فيه، ويُفرّج عنا بكشف الغُمة والنصر على الأعداء، وأن يوفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الطاعات والأعمال الصالحة لا سيما تكافل المسلمين في الظروف الراهنة، وأن يختمه علينا بالقبول والمغفرة والرحمة والفرج والنصر، انه أرحم الراحمين".
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