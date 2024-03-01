الآن.. هكذا يبدو وضع الميدان في جنوب لبنان

ما زالت أجواء التوتر مُسيطرة على جنوب لبنان، حيث نفذ العدو الإسرائيليّ سلسلة من الهجمات الجديدة استهدفت عدداً من القرى والبلدات الحدودية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ جيش العدو قصف أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب، كما استهدف أيضاً أطراف بيت ليف.

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وتزامنَ هذا القصف مع تحليق مكثف للطيران التجسسي الإسرائيليّ فوق عددٍ من قرى وبلدات الجنوب وصولاً إلى صور والنبطيّة.

ومساء اليوم، أعلن "حزب الله" تنفيذ عملية ضدّ تموضع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة معيان باروخ، وذلك بواسطة مسيرة هجومية إنقضاضية.

وأشار الحزب إلى أن العملية حصلت بعد رصد المجموعة، موضحاً أن العملية حصلت ظهر اليوم وتحديداً عن الساعة 1.07 دقائق.

كذلك، تحدث الحزب عن قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية، مشيراً إلى أن تلك العملية حصلت عند الساعة 6.20 مساءً.