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لبنان

بعد إصابتها في الجنوب.. صحافية لبنانية تخرج من المستشفى بـ"زفة"! (فيديو)

Lebanon 24
01-03-2024 | 12:32
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خرجت مُصورة وكالة "فرانس برس" الزميلة كريستينا عاصي من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، اليوم الجمعة، وذلك بعد رحلة علاجية استمرّت مدة 5 أشهر، إثر إصابتها بجروح خطيرة جرّاء اعتداء إسرائيلي طالها في بلدة علما الشعب - جنوب لبنان.
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وظهرت عاصي في محيط المستشفى وهي على كُرسي مُدولب، وقد فاجأها زملاؤها بـ"الزفة" التي استقبلتها بقرع الطبول والموسيقى احتفاءً بسلامتها. 
 
وخسرت عاصي قدمها التي بُترت في أواخر شهر تشرين الثاني، وواصل الفريق الطبي في مستشفى الجامعة الأميركية تقديم العلاج لها، وخضعت لعمليات جراحية متعددة. 
 
وكان الاعتداء الذي طال عاصي يوم 13 تشرين الأول الماضي، قد أدى إلى استشهاد المصور في وكالة "رويترز" عصام عبدالله وإصابة صحافيين آخرين هم ثائر سوداني، ماهر نزيه، ديلان كولنز، كارمن خوخدار وإيلي براخيا.
 
 
 
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