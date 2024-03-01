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لبنان

بوحبيب التقى في أنطاليا وزراء خارجية وقرقاش وعرض معهم مستجدات المنطقة

Lebanon 24
01-03-2024 | 12:44
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شارك وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في الافتتاح الرسمي لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، برعاية وحضور رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وعدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية والوزراء المختصين. 
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المالكي

كذلك، اجتمع بوحبيب مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ودان الوزير "جريمة قتل وجرح مئات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بالامس"، مطالباً بـ"محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب".

وتوافق الطرفان على "الخطورة الاستراتيجية التي تقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة نتيجة عنف المستوطنين المتعمد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بغية تهجيرهم قسرا عن أرضهم وسلب حقوقهم بالقوة".

تانغارا

كذلك اجتمع بوحبيب مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غامبيا مامادو تانغارا الذي دعاه لحضور قمة منظمة التعاون الاسلامي المزمع عقدها في العاصمة بانجول خلال أيار المقبل، كما تباحثا بأوضاع الجالية اللبنانية في غامبيا وتوافقا على أهمية وجودها وضرورة تعزيزه. 

منكومو

كذلك التقى وزيرة خارجية باناما جناينا تيواني منكومو، التي أشادت بـ"حيوية الجالية اللبنانية في بلادها ومساهمتها البناءة في الاقتصاد الوطني". كما طلبت دعم ترشيح بلادها لعضوية مجلس الامن الدولي في الانتخابات المقبلة.  

قرقاش

وأنهى إجتماعات اليوم، بلقاء المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة أنور قرقاش حيث اتفقا على أهمية "توحيد الصف الفلسطيني، وعدم وجود بديل عن الاونروا وحل الدولتين بصورة واضحة ودون تسويف او محاولة شراء الوقت". كما ثمن الطرفان دور الجالية اللبنانية البناء في دولة الامارات. 

عشاء

الى ذلك، يلبي بوحبيب هذا المساء، دعوة الرئيس التركي الى حفل عشاء على شرف رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.
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