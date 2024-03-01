بوحبيب التقى في أنطاليا وزراء خارجية وقرقاش وعرض معهم مستجدات المنطقة

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كذلك، اجتمع بوحبيب مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ودان الوزير "جريمة قتل وجرح مئات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بالامس"، مطالباً بـ"محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب".وتوافق الطرفان على "الخطورة الاستراتيجية التي تقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة نتيجة عنف المستوطنين المتعمد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بغية تهجيرهم قسرا عن أرضهم وسلب حقوقهم بالقوة".كذلك اجتمع بوحبيب مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غامبيا مامادو تانغارا الذي دعاه لحضور قمة منظمة التعاون الاسلامي المزمع عقدها في العاصمة بانجول خلال أيار المقبل، كما تباحثا بأوضاع الجالية اللبنانية في غامبيا وتوافقا على أهمية وجودها وضرورة تعزيزه.كذلك التقى وزيرة خارجية باناما جناينا تيواني منكومو، التي أشادت بـ"حيوية الجالية اللبنانية في بلادها ومساهمتها البناءة في الاقتصاد الوطني". كما طلبت دعم ترشيح بلادها لعضوية مجلس الامن الدولي في الانتخابات المقبلة.وأنهى إجتماعات اليوم، بلقاء المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة أنور قرقاش حيث اتفقا على أهمية "توحيد الصف الفلسطيني، وعدم وجود بديل عن الاونروا وحل الدولتين بصورة واضحة ودون تسويف او محاولة شراء الوقت". كما ثمن الطرفان دور الجالية اللبنانية البناء في دولة الامارات.الى ذلك، يلبي بوحبيب هذا المساء، دعوة الرئيس التركي الى حفل عشاء على شرف رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.