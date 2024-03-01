"شخصٌ" يريد أن يكون نصرالله.. من هو؟

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنّ زعيم جماعة "الحوثي" في اليمن عبد الملك الحوثي يحاول أن يكون كالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

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ولفتت الصحيفة في تقرير ترجمهُ "لبنان24" إلى أن خطابات الحوثي باتت مشابهة لخطابات نصرالله، وأضافت: "منذ بداية الحرب في غزة يوم 7 تشرين الأول الماضي، ومع دخول الحوثيين إلى القتال كعامل داعم لغزة، أصبح عدد من كبار الحوثيين معروفين للغاية منهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي".

واعتبرت الصحيفة أن الحوثي هو "صديق نصرالله في محور المقاومة"، وقالت: "قبل نحو أسبوعين، ألقى نصر الله كلمة بمناسبة يوم جرحى حزب الله، وتم بث الكلمة على قناة المنار التابعة للحزب، وبعد ساعات قليلة جاء عبد الملك الحوثي ليلقي كلمة في اليمن، وقد أذيعت كلمته عبر القناة نفسها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس صعباً ملاحظة التشابه بين خطابي نصرالله والحوثي، لاسيما من خلال الطريقة التي يتحدثان بها أو لناحية التصوير أو من خلال الخلفية، وأضافت: "إذا تحدّث نصرالله مرتين في الأسبوع، فإن الحوثي يتحدث مرتين أيضاً، وإذا أطل نصرالله بخطاب قصير، فإن الحوثي يتحدّث بإيجاز. خطابات الرجلين مليئة بالتهديدات كما أن هناك تصريحات غير صحيحة بشأن الأحداث الدائرة في قطاع غزة".