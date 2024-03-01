عن لقاء ميقاتي وسفراء "الخماسية".. هذا ما قالته مصادر دبلوماسية

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر دبلوماسية ان "اجتماع سفراء الخماسية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جاء للتأكيد على التوازن والميثاقية وتثبيت مقاربة الخماسية لإنتخاب رئيس للجمهورية".





وقالت المصادر أن "الجهود تتكثّف لإنضاج عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قبل بداية شهر رمضان".

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