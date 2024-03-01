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لبنان

وزير الزراعة وصل إلى العراق للمشاركة في افتتاح "المعرض الزراعي الدولي"

Lebanon 24
01-03-2024 | 13:51
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وصل وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى العاصمة العراقية بغداد، بدعوة رسمية من نظيره العراقي عباس جبر المالكي للمشاركة في افتتاح "المعرض الزراعي الدولي".

ويرافق الوزير الحاج الحسن وفد لبناني يضم، رئيس لجنة الزراعة النائب أيوب حميد، النائبة غادة أيوب، إضافة إلى ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة ونقابة مصدري ومستوردي الخضار والفواكه وعدد من ممثلي القطاع الخاص اللبناني.
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وكان في استقبال الوفد في العراق مديرون عامون من وزارة الزراعة، سفير لبنان علي حبحاب، إضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والزراعة العراقية.

وسيلتقي الوفد عدداً من المسؤولين العراقيين وستعقد اجتماعات مع القطاعيين العام والخاص في سبيل تطوير العلاقات البينية التي تهم البلدين في مجال القطاع الزراعي التجاري.
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