14
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
17
o
بشري
14
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الزراعة وصل إلى العراق للمشاركة في افتتاح "المعرض الزراعي الدولي"
Lebanon 24
01-03-2024
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى العاصمة العراقية بغداد، بدعوة رسمية من نظيره العراقي عباس جبر المالكي للمشاركة في افتتاح "المعرض الزراعي الدولي".
ويرافق الوزير الحاج الحسن وفد لبناني يضم، رئيس لجنة الزراعة النائب أيوب حميد، النائبة غادة أيوب، إضافة إلى ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة ونقابة مصدري ومستوردي الخضار والفواكه وعدد من ممثلي القطاع الخاص اللبناني.
Advertisement
وكان في استقبال الوفد في العراق مديرون عامون من وزارة الزراعة، سفير لبنان علي حبحاب، إضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والزراعة العراقية.
وسيلتقي الوفد عدداً من المسؤولين العراقيين وستعقد اجتماعات مع القطاعيين العام والخاص في سبيل تطوير العلاقات البينية التي تهم البلدين في مجال القطاع الزراعي التجاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إصابة فنانة شهيرة في مقلب لرامز جلال.. وهذا وضعها الصحي
Lebanon 24
إصابة فنانة شهيرة في مقلب لرامز جلال.. وهذا وضعها الصحي
03:14 | 2024-03-01
01/03/2024 03:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في انطلياس.. تضارب وقطع طريق الفوار
Lebanon 24
إشكال كبير في انطلياس.. تضارب وقطع طريق الفوار
03:56 | 2024-03-01
01/03/2024 03:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
النجمة السورية تُقبل حذاء زميلها.. مشهد في "الخائن" يُثير الجدل وهكذا انتهى المسلسل (فيديو)
Lebanon 24
النجمة السورية تُقبل حذاء زميلها.. مشهد في "الخائن" يُثير الجدل وهكذا انتهى المسلسل (فيديو)
00:33 | 2024-03-01
01/03/2024 12:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت صحّته... فنان يُنقل إلى العناية المركّزة وزوجته تطلب الدعاء له
Lebanon 24
تدهورت صحّته... فنان يُنقل إلى العناية المركّزة وزوجته تطلب الدعاء له
09:42 | 2024-03-01
01/03/2024 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار.. "بمئة دولار"
Lebanon 24
التيار.. "بمئة دولار"
01:15 | 2024-03-01
01/03/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2024-03-01
مقدمات النشرات المسائيّة
16:48 | 2024-03-01
مسؤول بريطاني مُتهم بـ"تمجيد حزب الله".. رئيسٌ يتحدث عنه!
16:46 | 2024-03-01
عن الحرب في لبنان.. وئام وهاب يكشف ما سيحدث!
16:22 | 2024-03-01
"المعلومات" توقف 3 فلسطينيين في البترون.. وهذه تهمتهم
16:09 | 2024-03-01
رصاص كثيف عند الحدود والقصف يتجدّد.. هذه آخر مستجدات جبهة الجنوب
15:52 | 2024-03-01
قائد الجيش شارك باجتماع دعم المؤسسة العسكرية في إيطاليا
فيديو
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
02/03/2024 02:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
02/03/2024 02:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
02/03/2024 02:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24