الشامي: موازنة لبنان أظهرت أموراً إيجابية يمكن البناء عليها

قام مدير المعهد العربي للتخطيط، د.عبدالله الشامي، بزيارة رسمية إلى لبنان التقى خلالها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وعدداً من الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية اللبنانية.

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وقال الشامي، بعد اللقاء، إن الوقائع التي أظهرتها الموازنة الأخيرة للبنان تبرز تحقيق عدد من الإنجازات مقارنة بالسنوات الماضية، وهي أمور إيجابية يمكن البناء عليها لتحقيق نتائج أكثر إيجابية في المستقبل.

ولفت إلى أن انطلاق العجلة الاقتصادية يسهم في تحريك الأوضاع بلبنان بشكل إيجابي، مشدداً على أهمية الاستقرار السياسي في دعم الاقتصاد وتحسين أدائه ونتائجه.

بدوره، أبدى دولة الرئيس تقديره لدور المعهد في تصميم وتنفيذ المشروع الوطني لنشر ثقافة ريادة الأعمال في لبنان الذي ينفّذ تحت رعايته.

ويهدف المشروع الوطني لنشر ثقافة ريادة الأعمال إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ورفع مستوى التوجه للعمل الحر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل مستوى التوجه للعمل في القطاع العام، وبالتالي التقليل من البطالة المقنعة التي تعانيها الكثير من المؤسسات الحكومية.

كذلك، يهدف المشروع إلى بناء قدرات المشاركين في المشروع من رواد الأعمال والخريجين الجدد في مجالات استكشاف قدراتهم الريادية وكيفية البحث عن الأفكار الإبداعية والابتكارية، وإعداد دراسة الجدوى وخطط العمل، وآليات الحصول على التمويل.

وتضمن المشروع الوطني لنشر ثقافة ريادة الأعمال، الذي شارك الشامي في اطلاقه، إعداد مجموعة من المدربين في مجال ريادة الأعمال، حيث قام المعهد العربي للتخطيط بتنفيذ البرنامج التدريبي التخصصي: "تدريب المدربين في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بالتعاون مع دار العلم والعلماء وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، خلال الفترة 7 - 18 كانون الثاني الماضي، وتم تخريج ما يزيد على 50 مدرباً ومدربة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



