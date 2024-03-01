بصاروخ "فلق".. ماذا قصف "حزب الله" هذا المساء؟

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، استهداف مرابض مدفعية في قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بواسطة صاروخي "فلق".

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 9.20 مساء، موضحاً أنه تمت إصابة الموقع المستهدف بشكل مباشر.