قائد الجيش شارك باجتماع دعم المؤسسة العسكرية في إيطاليا

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وعرض العماد عون وضع الجيش والتحديات التي يواجهها على مختلف الصعد، وجرى البحث في سبل دعمه وتعزيز قدراته.وأثنى المشاركون على "دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار، وأهمية دعمه ومساندته لتجاوز الصعوبات الاستثنائية في المرحلة الراهنة".كذلك، التقى العماد عون وزير الدفاع الإيطالي Gianfranco Annunziata بحضور قائد الجيش الإيطالي، ثم وزير الخارجية الإيطالي Antonio Tajani، ومدير المخابرات الخارجية General Giovanni Caravelli.