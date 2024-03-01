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لبنان

قائد الجيش شارك باجتماع دعم المؤسسة العسكرية في إيطاليا

Lebanon 24
01-03-2024 | 15:52
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شارك قائد الجيش العماد جوزاف عون في اجتماع دعم الجيش في إيطاليا، بحضور قادة جيوش إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وهُم: Admiral Giuseppe Cavo Dragone, General Thierry Burkhard, Admiral Teodoro Esteban López Calderón, General Carsten Breuer, Admiral Tony Radakin.
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وعرض العماد عون وضع الجيش والتحديات التي يواجهها على مختلف الصعد، وجرى البحث في سبل دعمه وتعزيز قدراته.

وأثنى المشاركون على "دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار، وأهمية دعمه ومساندته لتجاوز الصعوبات الاستثنائية في المرحلة الراهنة".

كذلك، التقى العماد عون وزير الدفاع الإيطالي Gianfranco Annunziata بحضور قائد الجيش الإيطالي، ثم وزير الخارجية الإيطالي Antonio Tajani، ومدير المخابرات الخارجية General Giovanni Caravelli.
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