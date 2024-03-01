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لبنان

رصاص كثيف عند الحدود والقصف يتجدّد.. هذه آخر مستجدات جبهة الجنوب

Lebanon 24
01-03-2024 | 16:09
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شهدت ساعات مساء اليوم الجمعة في جنوب لبنان، توترات كبيرة إثر تنفيذ العدو الإسرائيلي سلسلة هجمات وغارات على عدد من القرى والبلدات الحدودية.

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ومساء، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بلدة رامية الجنوبية، حيث استهداف مبان عسكرية لـ"حزب الله"، بحسب بيان صادر عنه.

من جهتها، قالت معلومات "لبنان24" إنّ الضربة التي طالت رامية أدت إلى استشهاد 4 عناصر من "حزب الله" على الأقل، مشيرة إلى أن العدد مُرشح للإرتفاع.

في غضون ذلك، تحدثت المعلومات عن قصف طال بلدة بليدا الجنوبية، فيما أفيد أيضاً عن تنفيذ الجيش الإسرائيليّ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة على جميع محاور مستعمرة المطلة وذلك انطلاقاً من مراكزه داخل المُستعمرة.


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