التوتر يتصاعد.. الجيش الاسرائيلي يوسع مروحة استهدافاته جنوباً

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لا يزال القصف مستمراً على عدد من القرى الجنوبية، حيث استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي اطراف بلدة الناقورة ، واللبونة.كما تعرضت بلدة الوزاني لقصف مدفعي متقطع، إضافة الى قصف مدفعي طال أطراف علما الشعب والضهيرة، وأطراف طيرحرفا والجبين، محيط تلة حمامص.وكانت مسيّرة اسرائيلية قد استهدفت صباحاً سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا، ما ادى الى استشهاد 3 أشخاص.