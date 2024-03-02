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لبنان

التوتر يتصاعد.. الجيش الاسرائيلي يوسع مروحة استهدافاته جنوباً

Lebanon 24
02-03-2024 | 03:17
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لا يزال القصف مستمراً على عدد من القرى الجنوبية، حيث استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي اطراف بلدة الناقورة ، واللبونة.
كما تعرضت بلدة الوزاني لقصف مدفعي متقطع، إضافة الى قصف مدفعي طال أطراف علما الشعب والضهيرة، وأطراف طيرحرفا والجبين، محيط تلة حمامص.
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 وكانت مسيّرة اسرائيلية قد استهدفت صباحاً سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا، ما ادى الى استشهاد 3 أشخاص.
 
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