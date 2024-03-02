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لبنان

مفاجآت "حزب الله"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-03-2024 | 01:15
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يلاحظ مندوبو المحطات التلفزيونية، الذين يتولون مهمة تغطية الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية، أن فصائل "المقاومة الإسلامية" مستنفرة أكثر من أي وقت مضى، وذلك خشية أن يستغّل العدو إمكانية التوصل إلى "هدنة رمضان" في قطاع غزة ليشّن هجومًا برّيًا واسعًا متخطّيًا "الخط الأزرق".
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وفي رأي بعض العارفين أن "حزب الله"، الذي تعّلم ألا يلدغ من الجحر الإسرائيلي مرّة واثنتين وثلاثًا، تلقى بعض التقارير الميدانية، التي تشير إلى ما تخطّط له حكومة الحرب في تل أبيب تجاه لبنان، على أن يبقى احتمال قيام جيش العدو بما يُسمّى بـ "مغامرة" انطلاقًا من الجنوب واردًا.
وعلى هذا الأساس، واستنادًا إلى ما تجمّع لقيادة "حزب الله" من معطيات ومعلومات مخابراتية، فقد أعطيت التوجيهات والتعليمات الضرورية لكي تبقى عيون المقاومين مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، مع التلميح إلى أنها تهيئ للغزاة مفاجآت ميدانية.



المصدر: لبنان 24

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