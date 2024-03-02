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لبنان
بهجوم جوي.. هذا ما استهدفه حزب الله فجر اليوم
Lebanon 24
02-03-2024
|
01:50
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب شنت عند الساعة 05:40 من صباح اليوم السبت هجوماً جوياً على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية واصابت هدفها بدقة.
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