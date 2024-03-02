بهجوم جوي.. هذا ما استهدفه حزب الله فجر اليوم

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب شنت عند الساعة 05:40 من صباح ‎ال‎يوم السبت هجوماً جوياً ‏على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية واصابت هدفها بدقة.‏

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