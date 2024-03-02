Advertisement

لبنان

بهجوم جوي.. هذا ما استهدفه حزب الله فجر اليوم

Lebanon 24
02-03-2024 | 01:50
A-
A+
Doc-P-1170504-638449663457340486.png
Doc-P-1170504-638449663457340486.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب شنت عند الساعة 05:40 من صباح ‎ال‎يوم السبت هجوماً جوياً  ‏على قيادة القطاع  المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية واصابت هدفها بدقة.‏
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المواجهة تحتدم جنوباً.. قصف اسرائيلي عنيف واستهداف بنية تحتية لحزب الله
lebanon 24
02/03/2024 12:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قصفها بـ60 صاروخا لحزب الله.. ما هي قاعدة "نفح" الاسرائيلية؟
lebanon 24
02/03/2024 12:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم الغارات من الجنوب إلى بعلبك.. وإسقاط مسيّرة اسرائيلية يكشف نظام"حزب الله" للدفاع الجوي
lebanon 24
02/03/2024 12:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على بلدة بليدا.. "حزب الله" قصف مبنيين بداخلهما جنود العدوّ
lebanon 24
02/03/2024 12:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:02 | 2024-03-02
05:00 | 2024-03-02
04:52 | 2024-03-02
04:40 | 2024-03-02
04:37 | 2024-03-02
04:20 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24