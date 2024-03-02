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لبنان

"كلمة السر" وصلت فانقطع التواصل

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-03-2024 | 01:45
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بدأ قياديو "التيار الوطني الحر" الذين يفضلون التحالف مع "حزب الله" او الذين يخاصمونه باطلاق تصريحات تعلن بشكل صريح نهاية التحالف بشكله السابق مع حارة حريك، وذلك بعد مقابلة الرئيس ميشال عون التلفزيونية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن تصريحات عون كانت "كلمة السر" لجميع قيادات ونواب "التيار" حتى الذين كانوا محسوبين على الحزب، اذ باتت تصريحاتهم توحي بأنهم أصبحوا في حل من اي تقارب او تحالف مع "حزب الله".
وتقول المصادر ان التواصل مقطوع بين الحليفين السابقين ولا يبدو ان "حزب الله" يرغب بالقيام بأي خطوة جدية لاعادة فتح باب الحوار والتفاوض مع "التيار" في ظل وجود حرب في جنوب لبنان.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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