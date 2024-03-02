3 شهداء لـ "الحزب".. هذه هويتهم

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله استشهاد كل من محمد علي غبريس "كربلا" مواليد عام ١٩٩٤ من بلدة طيردبا في جنوب لبنان، ومصطفى حسين سلمان (الحر) مواليد عام ١٩٩٨ من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، وعلي عبد النبي قاسم "سراج" مواليد عام ١٩٩٣ من بلدة محرونة في جنوب لبنان، والذين ارتقوا شهداء على طريق القدس.

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