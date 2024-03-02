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لبنان
مُنخفضان سيضربان لبنان: استعدوا للأمطار الغزيرة والأب خنيصر يكشف طقس الأسبوع المقبل
Lebanon 24
02-03-2024
|
02:27
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان طقس اليوم السبت سيشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة حيث ستتراوح في المناطق الساحلية ما بين 23 و24 درجة وفي البقاع ما بين 19 و20 درجة وفي المناطق ما فوق الـ 1000 متر نحو 18 درجة.
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وأضاف: "بعد ظهر اليوم السبت ستنقلب الرياح إلى جنوبية غربية وتشتد خلال ساعات الليل لتصل إلى نحو 60 و70 كلم في الساعة على ان يصل المنخفض الجوي الآتي من غرب تركيا محملا برطوبة عالية على ان نشهد غدا الأحد أمطارا غزيرة جدا تترافق مع عواصف وصواعق رعدية تصل إلى 80 بالمئة على الخط الساحلي.
طقس يوم الأحد ممطر بغزارة خاصة فجر الأحد وفترة ما قبل الظهر مع عواصف رعدية وتساقط كثيف للبرد .
وسينحسر المنخفض الجوي يوم الإثنين المقبل في ساعات الصباح ويتحول الطقس بعدها إلى غائم ومشمس بانتظار وصول منخفض جوي جديد منتصف الأسبوع المقبل سيحمل كتلا هوائية باردة مع تدن بمستوى تساقط الثلوج ما سيعزز موسم التزلج من جديد.
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