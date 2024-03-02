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لبنان

وسط التوتر.. هذا ما يحدث داخل "جامعات الجنوب"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-03-2024 | 03:15
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رُصدت سلسلة تغييرات داخل مختلف الجامعات في جنوب لبنان، إذ تبين أن نسبة من الطلاب باتت لا تحضر لمتابعة دروسها خشية من تدهور الأوضاع الأمنية في ظل الحرب القائمة بين "حزب الله" وإسرائيل.
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وبحسب المعلومات، فإنّ بعض الجامعات اتخذ سلسلة من الإجراءات الإدارية للتكيف مع الوضع الراهن، إلى حين استقرار الظروف الأمنية واستعادة النشاط بشكلٍ كامل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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