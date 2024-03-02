وسط التوتر.. هذا ما يحدث داخل "جامعات الجنوب"

رُصدت سلسلة تغييرات داخل مختلف الجامعات في جنوب لبنان، إذ تبين أن نسبة من الطلاب باتت لا تحضر لمتابعة دروسها خشية من تدهور الأوضاع الأمنية في ظل الحرب القائمة بين "حزب الله" وإسرائيل.

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وبحسب المعلومات، فإنّ بعض الجامعات اتخذ سلسلة من الإجراءات الإدارية للتكيف مع الوضع الراهن، إلى حين استقرار الظروف الأمنية واستعادة النشاط بشكلٍ كامل.