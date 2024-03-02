في عملية ثانية.. هذا ما استهدفه حزب الله صباح اليوم

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت ‌ عند الساعة 10:10 من صباح‎ ‎اليوم تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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