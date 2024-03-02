على اوتوستراد جونيه.. حادث اليم صباح اليوم

صدمت سيارة فجر اليوم امرأة مجهولة الهوية على المسلك الغربي لأوتوستراد جونية قرب جسر ملعب فؤاد شهاب، مما أدى إلى وفاتها على الفور. وسارعت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لكشف السيارة الصادمة. ونقلت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الجثة إلى مستشفى البوار الحكومي.

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