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لبنان

على اوتوستراد جونيه.. حادث اليم صباح اليوم

Lebanon 24
02-03-2024 | 03:53
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صدمت سيارة فجر اليوم امرأة مجهولة الهوية على المسلك الغربي لأوتوستراد جونية قرب جسر ملعب فؤاد شهاب، مما أدى إلى وفاتها على الفور. وسارعت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لكشف السيارة الصادمة. ونقلت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الجثة إلى مستشفى البوار الحكومي.
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