وزير البيئة حيا العاملين والمتطوعين في الدفاع المدني

حيا وزير البيئة ناصر ياسين الدفاع المدني في يومه العالمي، ونشر صورة لآليات الدفاع المدني وأرفقها بتعليق جاء فيه: "بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحية للعاملين والمتطوعين الذين لم يترددوا يوماً بإطفاء الحرائق وعمليات الانقاذ".

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