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لبنان

وزير البيئة حيا العاملين والمتطوعين في الدفاع المدني

Lebanon 24
02-03-2024 | 04:05
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حيا وزير البيئة  ناصر ياسين الدفاع المدني في يومه العالمي، ونشر صورة لآليات الدفاع المدني وأرفقها بتعليق جاء فيه: "بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحية للعاملين والمتطوعين الذين لم يترددوا يوماً بإطفاء الحرائق وعمليات الانقاذ".
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وزير البيئة

ناصر ياسين

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