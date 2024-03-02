الطقس الجميل سيتحول.. والأمطار تعود غداً

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحدغائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بما يقارب 6 درجات تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورياح ناشطة خاصة في الفترة الصباحية.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل ملموس والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفاعلية متمركز حاليا جنوب غرب تركيا، ويقترب تدريجيا مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويستمر حتى ما بعد ظهر الاثنين حيث يستقر الطقس تدريجيا، على أن تعود حالة عدم الاستقرار من الأربعاء.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22 درجة، طرابلس بين11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت صاف إلى قليل الغيوم بسحب متوسطة صباحا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وتكون مترافقة برياح ناشطة شرقية خاصة جنوب البلاد كما تتكاثف الغيوم ليلا وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد واحتمال حدوث برق ورعد. يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية وتنعدم الرؤية بشكل كلي.الاحد: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بما يقارب 6 درجات تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورياح ناشطة خاصة في الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر وما فوق نهارا، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس فجر الاثنين ال 1800 متر تتراجع حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر ويتخلله انفراجات، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.الاثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن ال 1800 متر، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا خلال النهار ويستقر الطقس تدريجيا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة الحرارة.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 12 درجة، فوق الجبال من7 الى 14 درجة، في الداخل من 7 الى 14 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية نشطة، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.- الانقشاع: جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل بين 35 و 65%- حال البحر منخفض ارتفاع الموج.- حرارة سطح الماء: 19م.- الضغط الجوي: 760 ملم زنبق.- ساعة غروب الشمس: 17,36 . ساعة شروق الشمس: 06,04 .