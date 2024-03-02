لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية تزور "الخارجية" في باريس: لتطبيق القرار 1701

زار وفد من لجنة التّنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF) وزارة الخارجيّة الفرنسيّة والتقى عددا من كبار المسؤولين المعنيين بملفات لبنان والشرق الاوسط للاعراب عن "ارتياح الوفد ومن يمثل لإلتزام فرنسا الإستثنائي العمل لمصلحة لبنان والذي تُرجم بتسميّة موفد رئاسي وحصول خمس زيارات على مستوى وزاريّ إلى لبنان في الأشهر القليلة الماضية".

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وشكر وفد لجنة التّنسيق فرنسا على "دعمها الهامّ والمتواصِل للجيش الّلبنانيّ وإسهامها في قوّة الأمم المتّحده العاملة في الجنوب (UNIFIL)، وعملها الثابت لصالح السّلام في لبنان والمنطقة".

كذلك، شدّد الجانبان على "أولويَّة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة، مع توافق على تطبيق القرار1701 الصادر عن مجلس الأمن الدوليّ (UN) بكافّة مندرجاته من قبل جميع الأطراف وإسرائيل".

وأكد الوفد أيضاً "أهميّة إشراك ممثّلين عن المجتمع المدنيّ في لبنان والاغتراب بالمحادثات، والمشاورات التّي تجريها فرنسا حول الأزمة اللّبنانيّة وذلك في حدود المستطاع".

أمَّا في ما يتعلّق بمشكلة اللّاجئين السوريّين في لبنان، فقد سجّـل الوفد للجانب الفرنسيّ تفهُّمَه لما "يشكّله اللاّجئون من حملٍ ثقيل على لبنان، واستمرار فرنسا بذل الجهود لإعادتهم إلى بلادهم على قاعدة ضمان أمنهم والحفاظ على كرامتهم".

وفي الختام، تم الإتفاق على الإستمرار في الّلقاءات والتّشاور لما فيه مصلحة لبنان وفرنسا.