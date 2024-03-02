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لبنان
سجله حافل بالسرقات.. شاهدوا بالصورة من أوقفت قوى الأمن في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
02-03-2024
|
05:02
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الميدانية التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد مكان تواجد أحد منفذي عمليات السرقة والذي ينشط في مناطق جبل لبنان وبيروت، حيث تبين أنه يقيم في محلة حي السلم، ويدعى:
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م. ف. (مواليد عام 1984، لبناني)
وهو مطلوب بموجب /3/ ملاحقات قضائية بجرم سرقة.
بتاريخ 20-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من مداهمة مكان إقامته في محلة حي السلم وأوقفته في داخله، وبتفتيشه والمنزل ضبط بحوزته مظروف من النايلون يحتوي على آثار بودرة سمراء اللون، /3/ هواتف خلويّة، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ عشرات عمليات السرقة في مناطق جبل لبنان وبيروت والضاحية الجنوبية منها على سبيل المثال لا الحصر: سرقة من داخل مكتب للهندسة في الحازمية، سرقة خزنة من داخل منزل في راس النبع بداخلها اونصات ذهب ومبالغ مالية، سرقة هواتف وحقائب وغيرها من عمليات السرقة في مناطق برج حمود، المشرفية، مار مخايل، الطيونة، غاليري سمعان، البربير والحمرا. كما اعترف بتعاطي مادتي الهيرويين وحشيشة الكيف، وأنه يستحصل عليها من محلتي صبرا وحي السلم.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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