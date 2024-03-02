أصدر مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز" تصنيفه لأسوأ جوازات السفر حول العالم، وذلك بالاعتماد على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

واحتلت أفغانستان ذيل التصنيف بأقل عدد وجهات سياحية يمكن السفر إليها دون تأشيرة، تلتها سوريا والعراق وباكستان واليمن.

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وفي ما يلي قائمة بأسواء جوازات السفر حول العالم تبعاً للمؤشر المذكور:

1- أفغانستان

- الوجهات التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة: 28

2- سوريا:

- الوجهات التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة: 29 دولة

3- العراق:

- الوجهات التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة: 31 دولة

4- باكستان:

- الوجهات التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة: 34 دولة

5- اليمن:

- الوجهات التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة: 35 دولة

6- الصومال:

- الوجهات التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة: 36 دولة

7- ليبيا - فلسطين - نيبال:

- الوجهات التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة: 40 دولة

8- بنغلاديش - كوريا الشمالية:

- الوجهات التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة: 42 دولة

9- إريتريا:

- الوجهات التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة: 43 دولة

10- إيران - لبنان - نيجيريا - السودان:

- الوجهات التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة: 45 دولة

(الخليج أونلاين)