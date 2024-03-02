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لبنان

يتبعون لهذا اللواء... كيف علّقت إسرائيل على غارة الناقورة؟

Lebanon 24
02-03-2024 | 05:18
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قال جيش العدوّ الإسرائيليّ "استهدفنا سيارة جنوبي لبنان كانت تقل عناصر مسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتّجاه إسرائيل".
 
 
وأضاف جيش العدوّ أنّ "العناصر المستهدفون يتبعون "لواء الإمام الحسين" التابع لإيران ويعملون لصالح "حزب الله".
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وكان "لبنان 24" أشار إلى أنّ غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الناقورة - جنوب لبنان، أدت إلى استشهاد 3 عناصر من "حزب الله". لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا

 

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