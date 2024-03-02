يتبعون لهذا اللواء... كيف علّقت إسرائيل على غارة الناقورة؟

قال جيش العدوّ الإسرائيليّ "استهدفنا سيارة جنوبي لبنان كانت تقل عناصر مسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتّجاه إسرائيل".

وأضاف جيش العدوّ أنّ "العناصر المستهدفون يتبعون "لواء الإمام الحسين" التابع لإيران ويعملون لصالح "حزب الله".

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